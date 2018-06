Un ristorante ispirato al Lago di Como all'interno di Disney World

Un locale ispirato al distretto dei laghi dell'Italia del Nord, compreso il Lago di Como. Un brand che piace sempre di più agli americani, come conferma la nascita di "Terralina Crafted Italian" all'interno di Disney World a Orlando, Florida. L'inaugurazione è prevista giovedì 28 giugno, ad avere allestito il locale è la Levy Restaurant che si occupa di molti ristoranti nel quartiere in continua evoluzione di Disney Springs.

Il concept del ristorante è stato curato dallo chef Tony Mantuano, già vincitore del premio James Beard, e dello chef Justin Plank. Sarà caratterizzato da cucina italiana preparata su griglia a legna, le decorazioni saranno ispirate in particolare al nostro Lago di Como.

«Il Lake District in Italia è uno dei miei luoghi preferiti per le vacanze, in particolare la regione del Lago di Como - ha affermato Mantuano - Sul Lago di Como puoi prendere una barca e scoprire tutto ciò che la regione ha da offrire. Al Terralina Crafted Italian lo spirito del Lario si trova in ogni angolo del ristorante».

Il quartiere di Disney Spring a Orlando è una "La Mecca" dello shopping e del divertimento, all'interno di un settore turistico da 70 miliardi di dollari che nel 2017 attirato in Florida oltre 72 milioni di visitatori. E il brand Lago di Como diventa sempre più importante.