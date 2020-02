Valmadrera: al "Fatebenefratelli" un partecipato incontro con la dottoressa Costanza Marzotto

Mercoledì 12 febbraio presso il Centro Culturale Fatebenefratelli, di Valmadrera un numeroso pubblico ha partecipato al terzo incontro della rassegna UNI 3 dedicata a tutta la popolazione, in particolare alla fascia della terza età.

La dott.ssa Costanza Marzotto, docente in Servizio di psicologia per la coppia e la famiglia presso il Centro Ateneo Studi e Ricerche sulla famiglia Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha parlato de "La cura dei legami e delle relazioni intergenerazionali".

Coinvolgendo il pubblico presente, la dott.ssa Marzotto ha raccolto le definizioni della domanda " Cos'è una famiglia?"per poi esporre le tematiche sulle transizioni familiari e i nuovi compiti di sviluppo dopo un evento critico, prevedibile o imprevedibile.

I passaggi successivi affrontati nella relazione sono strati "I pilastri del corpo familiare" con la dimensione interattiva, relazionale e simbolica, "Il conflitto" con le risorse per le transizioni complesse, la transizione del divorzio e "La funzione del terzo".

ll prossimo incontro sarà mercoledì 26 febbraio alle ore 15,00 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli con Vincenzo dell'Oro , lo storico ufficiale di Valmadrera che racconterà aneddoti, amenità, interviste con i protagonisti di ieri e di oggi in occasione dei cento anni di fondazione del Corpo Musicale Santa Cecilia.

Attraverso la visione di un bellissimo filmato con foto antiche dei musicanti fondatori della banda e immagini recenti di concerti preparato da Gianni Magistris e Vincenzo dell'Oro rivivremo la storia della Banda di Valmadrera. Il filmato ripercorrerà tutto questo cammino sino agli anni recenti e ai giorni nostri; la colonna sonora che accompagna il filmato mette in primo piano le esecuzioni musicali della formazione odierna che, come si sentirà, ha via via raggiunto un grado di compiutezza e di musicalità veramente encomiabile.

