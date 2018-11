A Milano apre l'Università della Birra: formerà professionisti del settore

A Milano aprirà l'Università della Birra. Ad annunciarlo è Heineken Italia, promotore dell'iniziativa, che spiega come l'innovativo polo didattico, dove verranno formati professionisti del mondo birrario, sorgerà in zona Lambrate, nord-est di Milano, e verrà inaugurato all'inizio del 2019.

"Siamo orgogliosi di annunciare l'inaugurazione di Università della Birra a inizio 2019 - ha dichiarato Soren Hagh, amministratore delegato Heinken Italia - Abbiamo fortemente voluto questo nuovo polo dedicato alla cultura del mondo birrario, perché crediamo che la formazione e la conoscenza siano imprescindibili per portare eccellenza nel business e all'intero settore".

Cosa si imparerà

L'obiettivo dell'università della birra, quindi, sarà di contribuire alla crescita professionale degli operatori del settore, permettendogli di accedere a contenuti di eccellenza sia per quanto riguarda i prodotti sia per ciò che concerne il business della birra.

Già a partire dal 2018 alcuni corsi del polo sono stati avviati. Con l'inizio del 2019 verrà inaugurata la nuova sede permanente dell'Università della Birra. Gli iscritti avranno la possibilità di approfondire sia a livello teorico che pratico i "fondamentali del mondo della birra, dalle materie prime alle dinamiche di mercato, dedicato ai professionisti del settore Ho.Re.Ca e Modern Trade", come si legge sul sito della scuola.

Tra le lezioni disponibili: 'Conoscenza ed evoluzione del prodotto', per apprendere a trasformare la promozione della cultura birraria in business, 'Competenze commerciali e di vendita', rivolto ai professionisti della vendita che vogliono posizionarsi come punto di riferimento del business della birra, 'Competenze manageriali', dedicato all'economia del punto di consumo, dalla gestione del magazzino e alla gestione del personale.

Il campus sarà dotato di laboratori di tasting, spazi per le degustazioni e le analisi sensoriali e di una biblioteca per lo studio e la consultazione. L'università, si presenta sul sito come "un luogo di incontro, perfetto per confrontare idee, scambiarsi conoscenze, ma soprattutto condividere la passione per la birra". Maggiori informazioni su indirizzo, docenti, tariffe, calendario delle lezioni e orari saranno disponibili a breve su: universitadellabirra.it.