Unione Operaia Escursionisti: eletto il nuovo Consiglio, Marco Rota è il presidente

A tre mesi di distanza dall’Assemblea Ordinaria Elettiva dei Soci tenutasi il 21 febbraio, lunedì 25 maggio il nuovo Consiglio eletto del gruppo U.O.E.I si è riunito per la prima riunione. In tale occasione, ritardata per le necessità dettate dal momento che tutti stiamo vivendo, sono state votate all’unanimità le persone preposte a ricoprire i ruoli di Presidente, Vicepresidente e Segretario: Marco Rota ("Fuoco") è il nuovo Presidente che avrà l’onere e l’onore di condurre per questi due anni il gruppo della Sezione lecchese collaborando con Sara Anghileri (Vicepresidente), Matia Turati (Segretario) ed i consiglieri Andry Dell’Oro, Elisa Guerci, Marco Taeggi, Margherita Guerci, Paolo Dell’Orto, Renato Colombo, Robi Chiappa e Stefania Invernizzi.

«I consiglieri - si legge in una nota - si augurano di poter tornare al più presto, nel rispetto delle Normative vigenti e garantendo sicurezza a tutti i Soci, a svolgere le canoniche e partecipate attività sezionali, quali tra tutte, gite ed escursioni in montagna nel nostro territorio e non solo, incontri e serate in sede con differenti tematiche (montagna, viaggi nel deserto, serate tecnico-alpinistiche informative...) e cene sociali ricche di convivialità. Nell’attesa il lavoro continua per proporre al più presto tante novità».