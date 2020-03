"Tutto andrà bene", insieme agli aiuti concreti anche manifesti di speranza sulle facciate di casa

Manifesti e colori sulle facciate delle abitazioni con il motto "Tutto andrà bene" per ridare speranza in questo momento molto difficile, e soprattutto per combattere insieme all'insegna dell'impegno "Restiamo a casa". A Valgreghentino si sta concretizzando l'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale dal titolo "Coloriamo Valgreghentino". In tanti stanno rispondendo all'appello. Messaggi, cuori, fiori, scritte, sono ben visibili da finestre e balconi. Ben visibili dai vicini di casa, per gli altri, amici, parenti e compaesani, sono i social e whatsapp a veicolare le foto che ritraggono i manifesti che vogliono dare un messaggio di speranza contro il Coronavirus.

«In questi giorni particolari - spiegano i promotori dell'iniziativa - vogliamo dare un messaggio di speranza e positività! Come? Fate un bel disegno con la scritta "Tutto andrà bene" e appendetelo al cancello delle vostre case: diffondiamo colore e gioia nel nostro paese! Da 0 a 99 anni, e anche di più, scatenatevi coi i colori».

Oltre a questa iniziativa il Comune, come tante altre Amministrazioni del territorio, ha poi avviato una serie di aiuti per chi si trova in difficoltà, in collaborazione con gli esercenti del territorio, l'associazione Vi-va e la Pro loco. È prevista la consegna di farmaci e pasti a domicilio per anziani e persone fragili. Per informazioni e richieste basta contattare i servizi sociali del Comune di Valgreghentino (numero 320 9223999) il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12. Tre negozi hanno inoltre dato la propria disponibilità ad effettuare il servizio di spesa a domicilio: Macelleria Mein, Macelleria Da Sergio, Panificio Gilardi, Panificio Panzeri. «Raccomadiamo di stare in casa il più possibile per tutelare la salute di tutti, in particolare delle persone più fragili» ricorda l'Amministrazione guidata dal sindaco Matteo Colombo presentando il servizio dal nome emblematico "Valgreghentino si aiuta".

