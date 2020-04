Artesfera porta a casa il cinema

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

I giovani del gruppo volontari del Cine-Teatro ArteSfera, hanno pensato a due divertenti iniziative durante questo periodo di chiusura. L'obiettivo è quello di portare una ventata di leggerezza in questo periodo pesante e di creare vicinanza col nostro pubblico, nonostante la distanza. La prima iniziativa riguarda la rassegna cinematografica “A, B, ... Cinema!” che si trasforma e diventa “A, B, ... Casa!” Ma che significa? Sulla pagina Facebook, Instagram e Telegram ogni settimana verrà consigliata la visione di un film visibile tramite piattaforme online gratuite e l'eventuale lettura di un libro annesso.

Ecco il calendario:

domenica pubblicazione delle info sul film e come vederlo

lunedì apertura del dibattito sotto al post del film in cui si potrà commentare il film visto

sabato chiusura del dibattito

La seconda iniziativa riguarda l'arte e la creatività! Ma che significa? Sulle pagine Facebook e Instagram, verrà lanciato il contest “Disegna il cinema e vinci #ARTsfera” ogni mese con un tema differente. In palio due ingressi omaggio per le proiezioni cinematografiche al disegno più votato del mese.

Come partecipare? Ecco il regolamento:

intorno alla metà del mese, verrà lanciato il tema

chiunque abbia voglia di partecipare, avrà 15 giorni per caricare i disegni, aggiungendo il tag @ della pagina FB o IG del cinema, #ARTsfera e il nome della persona partecipante

ogni profilo social potrà caricare anche più disegni, ma sempre e solo uno per persona

Esempio: sono una mamma con due bambini, ho un solo profilo FB o IG, tutti e tre vogliamo partecipare al contest, carichiamo 3 disegni uno per persona usando l'unico profilo FB o IG che abbiamo

scaduto il tempo, verranno pubblicati in un unico album su FB tutti i disegni partecipanti ritrovati tramite il tag @ della pagina FB o IG del cinema e #ARTsfera

verranno aperte le votazioni tramite like (valgono solo Mi piace e Love) comunicando la scadenza entro cui si potrà votare

intorno alla fine del mese, verranno chiuse le votazioni, calcolati solo Mi piace e Love ricevuti da ciascun disegno e dichiarato il vincitore del mese

chi vincerà i biglietti, non potrà partecipare alle edizioni successive

Quindi per caricare i disegni si potrà usare FB o IG seguendo le indicazioni, ma le votazioni avverranno solo su FB, dopo aver raccolto e caricato tutti i disegni in un unico album. Seguite le pagine Facebook, Instagram e Telegram della sala della comunità Cine-Teatro ArteSfera di Valmadrera, e iscrivetevi alla newsletter tramite il sito per non perdere nessun appuntamento!