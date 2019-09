Valmadrera, si lavora sulle strade cittadine: in corso il rifacimento dell'asfalto in varie zone della città

All'interno del comune di Valmadrera, nell'ambito dei lavori di asfaltatura, si sta procedendo in questi giorni all'esecuzione dei lavori a cura dell'Impresa Cazzaniga & Fumagalli S.r.l. di Sirtori aggiudicataria dell'appalto, in alcune arterie viabilistiche cittadine. In particolare sono stati eseguiti i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo la via Asilo, nel tratto compreso tra l'incrocio con la via Manzoni ed il civ. 18. In questo tronco stradale si è proceduto, dopo le opportune opere di fresatura della pavimentazione esistente ammalorata, alla stesa di idonea geogriglia rinforzata per migliorare la tenuta nel tempo della nuova pavimentazione che si è andata a posare sopra la geogriglia.

Si procederà nei prossimi giorni con ulteriori interventi di rifacimento di alcuni tratti delle seguenti vie, in corrispondenza di zone in cui la pavimentazione stradale risulta più ammalorata:

via XXV Aprile - dal ponte sul torrente Inferno all'incrocio semaforico con via Roma - ( intervento effettuato nella scorsa notte);

via Manzoni/S. Rocco;

Via della Pace;

via Casnedi;

via Mons. Pozzi;

via P. Sposi;

via IV Novembre.

I lavori in via XXV Aprile

Come fatto sapere dal Sindaco, inoltre, nell'ambito delle opere di asfaltatura in corso, durante la serata di mercoledì 4 settembre, dalle ore 20.00 e sino alle ore 24.00, così come concordato con il comandante della Polizia Locale al fine di ridurre al minimo i problemi di traffico particolarmente critici durante il giorno, sono stati effettuati i lavori di asfaltatura di viale XXV Aprile - nel tratto compreso tra il ponte sul torrente Inferno ed il semaforo all'incrocio con via Roma/P. Sposi/XXV Aprile.

