Valmadrera: conclusi i lavori di messa a nuovo dell'asfaltatura in via XXV Aprile

Come da cronoprogramma, si sono conclusi nella serata di giovedì i lavori di riasfaltatura dello svincolo stradale in località Villa, a Valmadrera. Nella fattispecie si è proceduto alle opportune opere di fresatura (cinque centimetri circa), rimessa in quota dei chiusini e griglie in ghisa presenti, nonché alla posa di un nuovo tappetino.

Le opere hanno interessato il tratto stradale che, dalla rotatoria di via XXV Aprile, si dirama oltre il ponte sul fiume Rio Torto in direzione S.P. 639 Lecco - Civate, nonché in direzione sottopasso "località Villa". Le opere sono state eseguite dall'Impresa Tacchini & Riva di Canzo (Como).

Gallery