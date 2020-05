Biblioteca di Valmadrera: prestito a domicilio per over 65 e fasce deboli

La Biblioteca di Valmadrera inaugura un servizio di prestito a domicilio rivolto alle categorie che, anche nei prossimi mesi, sono chiamate a ridurre il più possibile i propri spostamenti o che hanno problemi di mobilità.

A partire dal 13 maggio e fino alla fine del periodo di emergenza sanitaria (ovvero il mese luglio, salvo nuove indicazioni di legge) sarà infatti possibile richiedere la consegna a domicilio (entro i confini comunali) per un massimo di tre libri alla volta. Il servizio è riservato agli over 65, a coloro che presentano patologie che rendono sconsigliabile l’uscita e a tutti coloro che hanno problemi temporanei o permanenti di mobilità.

Per prenotare basta rivolgersi alla Biblioteca a partire dal 13 maggio in uno dei seguenti modi:

scrivendo a biblioteca@comune.valmadrera.lc.it indicando, oltre al libro desiderato, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio e contatti

chiamando il 0341-205112 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 i giorni martedì e giovedì (primo giorno utile: giovedì 14).

Coloro che sono in quarantena, hanno avuto il Covid-19 o presentano sintomi febbrili dovranno necessariamente comunicarlo al momento della prenotazione in quanto per loro la consegna dei libri avverrà in modalità differenziata. Ricordiamo che una dichiarazione non veritiera comporta le responsabilità previste dalla legge.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fino alla riapertura del prestito interbibliotecario (prevista per il 18 maggio) sarà ovviamente possibile richiedere solo i libri attualmente disponibili nella Biblioteca. Potete verificare la disponibilità sul catalogo lecco.biblioteche.it inserendo il filtro Biblioteca Valmadrera e controllando lo stato dell’esemplare.