Valmadrera, lunedì il primo Consiglio durante la pandemia di Covid-19: seduta in diretta streaming

La pandemia di Coronavirus ha rallentato, ma non stoppato, l'attività della Pubblica Amministrazione. Gli uffici funzionano a orari e con modalità diverse, nel rispetto delle normative per il contenimento del Covid-19 prorogate dal Governo Conte. In queste settimane stanno riprendendo anche le sedute dei vari Consigli comunali, chiaramente non accessibili al pubblico: per questo motivo a Valmadrera, dove lunedì 20 alle 18.00 si terrà la sessione ordinaria con vari punti inseriti nell'Odg, l'appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'ente.

Questo l'ordine del giorno:

Surroga della Consigliere comunale Pamela Cazzaniga e convalida del Consigliere comunale neo eletto. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 6.3.2020. Mozione presentata dal Gruppo consiliare "Ascolto Valmadrera" ad oggetto "Riprese audio-video e diffusione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale". 1^ Commissione consiliare permanente "Urbanistica, Lavori pubblici, Ecologia e ambiente" - Sostituzione componente di maggioranza. 2^ Commissione consiliare permanente "Affari generali e Bilancio". Sostituzione componente di maggioranza. 3^ Commissione consiliare permanente "Servizi alla persona" - Sostituzione componente di maggioranza. TARI (tassa rifiuti) – Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e scadenze pagamento rate anno 2020. Art. 166 D.Lgs. n. 267 18 agosto 2000 – Comunicazione della variazione effettuata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 22 del 26.02.2020 – Prelievo fondo di riserva. Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022. Articoli 175 e 193 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Variazione di bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020. Riconoscimento debito fuori bilancio - art. 194 D. Lgs. n. 267/2000.

Si informa che, in conformità a quanto previsto dall’art. 73 del D.L. n. 17/2020 e dal Decreto Sindacale n. 17 del 10.4.2020 la seduta consiliare si svolgerà in videoconferenza e potrà essere seguita in streaming sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Valmadrera.