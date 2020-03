Valmadrera, i vigili per strada: «Rimanete a casa». Sette esercizi effettuano consegne a domicilio: l'elenco

«Attenzione! La popolazione è invitata a rimanere in casa, uscite solo per motivi strettamente necessari». L'annuncio, negli ultimi giorni, è diffuso con il megafono dagli agenti della polizia locale di Valmadrera, che stanno girando per la città ricordando quanto sia importante rispettare la misura. Nel frattempo sette esercizi commerciali per fornire il servizio a domicilio ai residenti:

Sigma 0341 581366

Panificio Rinaldi 0341 581159

Gastronomia Macelleria rusconi 0341 581147

Alimentari Maggi (Caserta) 0341 581258

Butti (fruttivendolo) 0341 581112

Panificio Rusca 0341 581495

Giorgi Carni 0341 582102