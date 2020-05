Valmadrera: tremila euro raccolti dal Fondo di Comunità. Da Weissenhorn in dono delle mascherine

Dai dati comunicati nei giorni scorsi dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, stanno giungendo alcune offerte al Fondo Comunità di Valmadrera - Covid 19, che ha superato i tremila euro e ha visto un bel contributo, dopo due singole famiglie, dell’Associazione “Freunde Valmadrera” , l'associazione che è direttamente responsabile del gemellaggio tra le amministrazioni di Weissenhorn e Valmadrera.

Arrivata sempre dagli amici tedeschi, al responsabile del gemellaggio Beppe Castelnuovo, una confezione di mascherine speciali lavabili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Si ribadisce - spiega il sindaco Antonio Rusconi - che il contributo raccolto dal Fondo servirà per le famiglie in difficoltà, dato che il contributo del Governo di sessantamila euro è stato pressoché esaurito e per attività e iniziative di commercianti e attività produttive, in quei settori in particolare colpiti dalla crisi».