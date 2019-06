Valmadrera: il Comune ringrazia le insegnanti Gandola e Papini

Prima della consueta riunione della Giunta del mercoledì sera, il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi e gli Assessori hanno ricevuto, per ringraziare a nome della comunità cittadina, le insegnanti Paola Gandola, per trent’anni docente alla scuola elementare Leopardi, ed Elisabetta "Betty" Papini, docente di matematica alla scuola media Lucio Bruno Vassena per oltre venti anni; con loro anche Fiorenza Pelucchi, docente vicaria. Entrambe le insegnanti concludono in questi giorni la loro esperienza lavorativa scolastica, svolta in gran parte proprio a Valmadrera.

Il ringraziamento

Il sindaco Rusconi nel suo intervento ha evidenziato come l'istruzione debba rappresentare una priorità per le amministrazioni pubbliche e, oltre a un grazie doveroso a nome di tutta la comunità, si è augurato che questo rapporto positivo possa proseguire con attività di collaborazione e di volontariato.

La docente Paola Gandola ha ricordato la commozione di questi giorni, il rinunciare dopo tanti anni all’affetto dei bambini, alla collaborazione e all’amicizia delle colleghe con cui sono cresciuti legami non solo lavorativi.

La professoressa Papini ha riferito di aver ricevuto tantissimo dagli alunni e dalle loro famiglie, sicuramente più di quanto ha dato e, in particolare, in questi giorni l'affetto degli alunni per il lutto che ha colpito la sua famiglia; inoltre, ha detto di essere orgogliosa degli alunni che termineranno con gli esami il ciclo scolastico. Infine, si è tenuto un momento celebrativo ufficiale seguito da uno di festa.