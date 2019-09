Valmadrera: tante iniziative in campo a Villa Ciceri per la fascia anziana della popolazione

Il 26 settembre, presso la struttura di Villa Ciceri e alla presenza del sindaco Antonio Rusconi, dell'assessore ai servizi sociali Rita Bosisio e dell'educatrice Alice Oggioni (quest'anno affiancata dall'educatrice Serena Canali della cooperativa Sineresi), sono state presentate alle numerose persone presenti le iniziative che si attiveranno dal mese di ottobre 2019 sino a giugno 2020.

Villa Ciceri: tante iniziative sino a giugno 2020

Il lunedì pomeriggio si confezionano le pigotte, che saranno poi vendute e il cui ricavato sarà donato all'Unicef, il martedì pomeriggio lavoro a maglia organizzato dalla "Banca del tempo". Il gruppo cammino è presente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.45. Il gioco delle carte è attivo tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato ed è inserito nel progetto del gruppo terza età della parrocchia. Molto frequentata è la "ginnastica dolce", che sarà coordinata da Carla Dell'Oro presso la sala adiacente all'auditorium del centro Fatebenefratelli. I corsi si svolgono nella mattina di mercoledì in due turni: primo turno alle ore 9.30, secondo turno alle ore 10.30.

Anche a Valmadrera, nel contesto del progetto "L'Ago", sempre all'interno della struttura di Villa Ciceri sarà aperto lo "Spazio Salute". Si tratta di un'opportunità per offrire alle persone anziane un momento dedicato alla prevenzione e al benessere, un appuntamento per la cura di sè. L'operatore Francesco D'Appolito sarà a disposizione per rilevare parametri relativi allo stato di salute. L'accesso al servizio è libero e gratuito, aperto settimanalmente ogni giovedì, dalle ore 8.45 alle 10.15 a partire dal 3 ottobre.

Alle persone che accederanno sarà distribuito materiale informativo su stili di vita corretti e sarà consegnato, per la compilazione, il diario della salute. «Lo "Spazio Salute" - spiega il Comune - vuole essere inoltre un luogo di informazione rispetto ai servizi già attivi nel territorio. Il sindaco Antonio Rusconi conferma l'attenzione dell'amministrazione comunale verso la fascia dei cittadini della terza età, che è sempre più numerosa e bisognosa di attenzioni. L'assessore Rita Bosisio esprime apprezzamento per le iniziative presentate e ringrazia tutte le associazioni che con la loro presenza contribuiscono ad attivare questa realtà».

