Valmadrera: lavori alla rete idrica, cambia la viabilità in alcune zone. Possibili disagi sull'erogazione

Disagi in arrivo per i cittadini di Valmadrera: come da programma, infatti, nella notte tra il il 16 e il 17 aprile saranno eseguiti dei lavori sulla rete idrica della città. Alcune zone della stessa saranno certamente interessate dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua:

Il Comune di Valmadrera ha disposto anche la variazione della viabilità per rendere possibile lo svolgimento dei lavori programmati:

"Per consentire i lavori programmati sulla rete idrica sono stati disposti:

- divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli riservati ai mezzi Opera Pia Magistris, negli stalli riservati alle operazioni di carico/scarico di Via Manzoni e negli stalli a disco orario necessari dalle ore 8.00 di mercoledì 15.4.2020 sino a fine lavori;

- senso unico alternato in via F. Rocca all’altezza del Parco del Monumento ai Caduti dalle ore 8.00 di mercoledì 15.4.2020 sino a fine lavori;

- chiusura al traffico veicolare accesso a Via dell’Asilo da Via Manzoni dalle ore 21.00 di giovedì 16.4.2020 sino alle ore 6.00 di venerdì 17.4.2020 per posa tubazione acquedotto e comunque sino a termine dei lavori".