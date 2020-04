Valmadrera, il Comune compra ventiseimila mascherine da dare ai cittadini: «Ma non serve per uscire di più»

L’Amministrazione Comunale di Valmadrera ha acquistato 26.000 mascherine, che vanno ad aggiugnersi alle 3.050 consegnate da Regione Lombardia da distribuire alla popolazione. «Saranno consegnate 2 mascherine per ogni componente del nucleo familiare - spiega il Comune -. La distribuzione verrà effettuata direttamente dai volontari incaricati che consegneranno le mascherine in busta chiusa nella cassetta postale casa per casa».

La distribuzione inizierà dal 9 aprile con una prima tranche di 7.000 mascherine, e continuerà compatibilmente con i tempi di consegna da parte della ditta fornitrice. Per casi di assoluta necessità ed urgenza è possibile contattare la Croce Rossa Italiana – Comitato di Valmadrera al n. 0341581880 dalle 8.30 alle 12.30.

In serata il sindaco Antonio Rusconi ha ribadito come lo strumento «non serva per uscire di più di casa», ma per avere «sicurezza per tutti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.