Valmadrera, nuova ordinanza: «Accesso alla città per bici e a piedi. Montagna solo per i residenti»

Nuova ordinanza del Comune di Valmadrera in merito allo svolgimento dell'attività sprtiva. A partire dall'11 maggio, e fino al 17 compreso, il Comune permetterà l'accesso a piedi e alle bici, mentre le attività sportive, e in particolare il transito ai sentieri montani, rimarranno riservate ai residenti. Per semplificarem la località di San Tommaso sarà raggiungibile a coloro che risiedono all'interno dei confini comunali.

«Si ringrazia, oltre ai Vigile, la Protezione Civile per il prezioso lavoro svolto di sorveglianza», ha dichiarato il sindaco Antonio Rusconi.

Valmadrera: nuova ordinanza per l'attività sportiva fino al 18 maggio

1. ATTUAZIONE MISURE DEL DPCM 26/4/2020.

a) Le misure contingibili e urgenti di contenimento e contrasto alla diffusione dell’epidemia COVID-19 sul territorio comunale, dal 4 maggio 2020 sono costituite dal DPCM 26/4/2020 e dalla presente ordinanza adottata ai sensi e nei limiti dell’art. 3 del D.L. 25/3/2020 n. 19;

b) Le misure dell’ordinanza sono efficaci sino al 17 maggio 2020.

2. SPOSTAMENTI CON MEZZI DI TRASPORTO, SIA PRIVATI CHE PUBBLICI, PER RAGGIUNGERE IL TERRIORIO COMUNALE.

a) Gli spostamenti di persone utilizzando mezzi di trasporto privati e pubblici per raggiungere il territorio del comune di Valmadrera sono vietati quando siano motivati da esigenze legate allo svolgimento di attività sportive e/o motorie (esempi non esaustivi sono: corsa, passeggiate, nuoto, bicicletta, canoa, pesca sportiva, wind surf, arrampicata, alpinismo, ferrate, speleologia, sub, barca a vela, etc.);

b) Sono esclusi dal divieto solo i residenti/domiciliati all’interno del comune di Valmadrera;

3. CIRCOLAZIONE SUI PERCORSI MONTANI/ESCURSIONISTICI E ATTIVITA’ SPORTIVE/MOTORIE IN GENERE.

a) Le attività sportive e/o motorie possono essere praticate partendo direttamente dalla propria residenza o domicilio posto all’interno del territorio comunale, con qualsiasi mezzo necessario all’attività stessa (esempi non esaustivi sono: la corsa, camminata, bicicletta, etc.);

b) Chi giunge nel territorio comunale a bordo dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività sportiva/motoria potrà farlo anche se proveniente da comuni diversi da Valmadrera - sempre e solo comuni lombardi - (esempi non esaustivi sono: corsa, camminata, bicicletta, etc.);

c) È vietato l’accesso ai sentieri e/o percorsi montani escursionistici eccetto residenti sul territorio comunale, gestori rifugi e organi di soccorso;

DISPOSIZIONI FINALI

a) Il Comune di Valmadrera si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel periodo considerato tenendo conto delle necessità locali a garanzia della salute e nel rispetto dell’art. 3 comma 2 del D.L. 25/3/2020 n. 19 anche in termini di proroga delle misure.

