Valmadrera, terminato il rifacimento del parcheggio di Parè: a breve l'inaugurazione dello spazio

Verrà inaugurato mercoledì 12 febbraio alle ore 10.30 il parcheggio in via Bovara, realizzato davanti alla scuola materna di Parè, frazione di Valmadrera. L’intervento di questi mesi, costato complessivamente 175.000 euro e approvato dal Consiglio comunale nell’ottobre 2018, ha permesso di ampliare il posteggio già esistente, arrivando a una cinquantina di posti auto a servizio della scuola materna, ma fruibili - in estate e nei giorni festivi - anche da chi frequenta l’area a lago e da chi utilizza il battello in partenza da Parè.

L’area, prima sterrata, è stata inoltre riqualificata con la pavimentazione, con un nuovo impianto di illuminazione a led e con la realizzazione di pensiline metalliche con pergolati per l’ombreggiatura dei posti auto centrali. E’ stata infine prevista la sistemazione del verde per le aree non pavimentate, la piantumazione di oleandri e platani e la posa di una siepe perimetrale.

L’intervento ha permesso anche la modifica dei marciapiedi di Via Bovara sia con lo spostamento della rampa di accesso al nuovo parcheggio sia con l’accesso per disabili all’Asilo C. Collodi

