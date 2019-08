Parco di via San Francesco, Ascolto Valmadrera: «Non esiste la manutenzione ordinaria»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

In seguito alla richiesta di alcuni cittadini valmadreresi il nostro capogruppo Guido Villa, assieme ad una delegazione del gruppo, si è recato più volte in sopralluogo nel parchetto sito nella zona di San Dionigi: le condizioni in cui versano le travi della scala dello scivolo sono dovute ad una mancata manutenzione nel corso degli anni e non ad un cedimento strutturale o ad un sovraccarico.

«Mi sono occupato di strutture in legno per tutta la mia vita e ad un mio esame ho verificato che il lamellare con cui sono costruite è fradicio in quanto non è mai stato verniciato», spiega Villa.

Se anche fosse, e non è questo il caso, frutto dello sconsiderato comportamento di qualche vandalo sarebbe comunque responsabilità dell'amministrazione comunale individuare il colpevole per la dovuta segnalazione alle forze dell'ordine, in considerazione delle numerose installazioni di foto-trappole alle quali si è riferito più volte il candidato Sindaco Antonio Rusconi in campagna elettorale.

La realtà è che la manutenzione ordinaria non esiste e ci si affida ad interventi straordinari per risolvere situazioni ormai critiche, salvo poi prendersi i meriti per la sistemazione tardiva. La sorveglianza latita e i responsabili di atti vandalici rimangono impuniti lasciando sul territorio il segno della loro maleducazione, questo è l'unico vero dato di fatto, oggettivo ed inconfutabile.

Parco pubblico di via San Francesco: l'interrogazione di Ascolto Valmadrera

Alla cortese attenzione del Sindaco

e per conoscenza Assemblea Consiliare

PARCO PUBBLICO VIA S. FRANCESCO (S. DIONIGI)

Segnalazioni

Ripristino generale giochi

- Scivolo

Sistemazione gradini della scala e corrimano

Riverniciatura legno blu

- Giostra

Sostituire parti in legno a causa di cedimenti



- Altalene

Installare seggiolino per bambini



- Giochi a molla

Controllare e provvedere a manutenzione ordinaria

Ripristino percorso di attraversamento e piazzuole parco

- Livellamento piastrelle e sostituzione di quelle rotte

- Verifica e/o sostituzione cartelli di divieto e segnaletica su entrambi i punti di accesso

Intervento di controllo per il rispetto delle norme



Intervento di potatura alberi e taglio erba con cadenze più frequenti

Consigli per il miglioramento della funzionalità

- Piantare alberi medio/alto fusto nella zona antistante scivolo e altalene adiacenti

- Nella stessa zona posizionare panchine di sosta in muratura come le attuali già installate

- Nelle piazzuole di sosta installare tavoli di cemento (due)

- Installare fontanella con acqua potabile

- Installare un servizio igienico (bagno chimico)



Ringraziando per l’attenzione che vorrete dedicarci, porgiamo cordiali saluti.

Gli utenti del parco; bambini, ragazzi e famiglie.

