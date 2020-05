Valmadrera: posate le nuove pensiline alle fermate degli autobus in sei zone della città

Sono stati completati in questi giorni i lavori di posa delle nuove pensiline, a Valmadrera, presso le fermate degli autobus delle linee del trasporto pubblico locale in via Roma, in via IV Novembre, in via dell'Asilo, accanto al cancello di ingresso della Scuola dell'infanzia Gavazzi e in via Manzoni nei pressi del Cimitero e davanti alla RSA Opera Pia Magistris, dove la nuova pensilina si inserisce nell'ambito dei lavori previsti sui marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche.

L'intervento ha comportato la rimozione delle vecchie pensiline, la realizzazione della base in calcestruzzo e la posa delle nuove strutture. Nei prossimi giorni sono programmati i lavori dell'elettricista per dotare le pensiline del necessario impianto di illuminazione. Come per la recente sistemazione delle attrezzature nei parchi gioco, l'Amministrazione comunale auspica che le pensiline appena installate nel quadro di interventi di "decoro urbano" non siano oggetto di atti di vandalismo, in modo che siano pienamente fruibili da parte di tutti gli utenti del trasporto pubblico.

Gallery