Valmadrera: in corso la regimazione idraulica del torrente Rosè

Sono in corso d'esecuzione, a Valmadrera, gli interventi finalizzati alla regimazione idraulica del torrente Rosè; nella fattispecie è in corso il risezionamento idraulico in corrispondenza del ponte sul viale P. Sposi. L'impresa Cerri Pietro di Talamona sta procedendo in questi giorni alle opere di scavo per il posizionamento dei manufatti prefabbricati in calcestruzzo che serviranno per aumentare la sezione di deflusso delle acque, in caso di eventi meteorologici di particolare intensità che comportano la deviazione del flusso delle acque del torrente S. Antonio in quelle del torrente Rosè, in corrispondenza del bypass posto in località Piazza Rosè.

