Smottamento sulla strada e sulla Cresta Osa: a Valmadrera chiudono due sentieri

Disagi a Valmadrera a causa del maltempo. Nel pomeriggio di lunedì 18, in seguito allo smottamento del terreno in corrispondenza del serbatoio Boasel, il tratto di strada agro-silvo pastorale che porta a San Tomaso partendo dalla frazione Belvedere, è stato chiuso al traffico veicolare fino all'ultimazione dei lavori dei lavori di messa in sicurezza.

Nella mattinata di martedì, invee, è stata riscontrata la presenza di materiale sassoso determinato da un crollo recente nella parte centrale del percorso noto come Crestina G.G. O.S.A. sulla parete del Monte Moregallo. Il Comune, «considerato che il materiale ha interessato il sentiero montano segnavia nr.6 e che vi è la presenza di materiale ancora instabile» ha disposto l’immediata chiusura al transito pedonale del sentiero 6 dalla località Sambrosera sino alla seconda bocchetta del Monte Moregallo e l’immediata chiusura dell’itinerario di arrampicata denominato “Crestina G.G. O.S.A.” «in quanto inagibile.

Entrambe le ordinanze saranno valide sino alla messa in sicurezza del materiale instabile.