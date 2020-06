Valmadrera, il teatro riparte con lo spettacolo “Coppia aperta, quasi spalancata”. A luglio i Legnanesi

Dopo un lungo periodo di stasi forzata, il mondo della cultura ha cominciato con prudenza a muovere i primi passi in uno scenario inedito, fra misure di sicurezza e voglia di ripartire; e in questi giorni tocca finalmente al mondo del teatro e dello spettacolo dal vivo.

Il Comune di Valmadrera, che ha dovuto nei mesi scorsi interrompere una stagione culturale e teatrale particolarmente ricca, desidera dare un segnale positivo proponendo per sabato 20 giugno uno spettacolo teatrale ad ingresso gratuito. Un momento di festa che, nel rispetto delle normative vigenti, segna la riapertura del programma di eventi che ci accompagnerà fino alla fine dell’anno.

Lo spettacolo “Coppia aperta – Quasi spalancata”

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Valmadrera, grazie alla preziosa collaborazione della FITA Federazione Italiana Teatro Amatori – Comitato Lombardia, presenta infatti lo spettacolo “Coppia aperta – Quasi spalancata”.

Questa commedia scritta nel 1982 da Franca Rame e Dario Fo non ha perso la sua attualità: fra le eterne contraddizioni della vita di coppia, un’emancipazione femminile mai del tutto raggiunta e l’utopia naufragata della coppia aperta, rideremo e rifletteremo su noi stessi e sulla nostra società.

Lo spettacolo si terrà sabato 20 giugno alle ore 21.00 presso il cortile del Centro Culturale Fatebenefratelli – con ingresso da via Fatebenefratelli 6 - (o presso la Sala Auditorium in caso di pioggia). Per consentire la predisposizione di tutte le misure di sicurezza, è richiesta prenotazione obbligatoria entro le ore 11.00 di sabato 20 presso la Biblioteca: 0341/205112, biblioteca@comune.valmadrera.lc.it. Durante lo spettacolo è richiesto l’uso della mascherina e il rispetto delle distanze. Verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea.

"Legnanesi" a luglio

Una buona notizia arriva anche per quanto riguarda l'atteso spettacolo dei "Legnanesi" che si sarebbe dovuto tenere in questi giorni. Gli acquirenti dei tagliandi hanno ricevuto la seguente comunicazione da "Idea in più": «Parlando con la Compagnia, abbiamo la possibilità di riproporre lo spettacolo in estiva. A tale proposito, unitamente alla collaborazione dell’Amministrazione e del Direttivo del Teatro Artesfera, lo spettacolo verrà riproposto il giorno 10 luglio 2020 con inizio alle ore 21,15 presso L’Area Feste di Valmadrera in via Casnedi».

Queste le "modalità organizzative: