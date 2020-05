Valmadrera: terminata l'asfaltatura di Via Roma, ora tocca alla segnaletica

Nella serata di martedì 5 maggio, in lieve anticipo sui tempi previsti, è stata ultimata l'opera di asfaltatura di via Roma a Valmadrera, nel tratto compreso tra l'incrocio semaforico con via XXV Aprile/Via Promessi Sposi e l'incrocio con la Strada Provinciale Lecco-Civate.

«Comunico che il prossimo lunedì 11 maggio procederemo al rifacimento della relativa segnaletica stradale orizzontale», ha spiegato il sindaco Antonio Rusconi in un breve messaggio rivolto alla cittadinanza.

