Valsassina: capriolo a spasso per il paese, il video diventa virale

In queste settimane di emergenza sanitaria in varie zone del Lecchese si sono registrati avvistamenti di animali selvatici per le vie dei paesi. Sicuramente in Valsassina è più semplice che questo possa avvenire vista la grande presenza di animali nella vasta zona boschiva che affianca i centri abitati, ma non è così comune trovare un giovane capriolo per le vie di Moggio. A filmare l'avvenimento, e a postare la clip sul suo canale Instagram, è stata Valentina.