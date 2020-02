Provincia: l'ingegner Valsecchi lascia l'incarico dirigenziale, si trasferisce al Ministero

L’ingegner Angelo Valsecchi, dirigente della Direzione organizzativa IV Viabilità e Infrastrutture, ha comunicato alla Provincia di Lecco di aver ricevuto e di aver accettato una nuova proposta professionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pertanto nelle prossime settimane l’ingegner Valsecchi lascerà la Provincia di Lecco, avendo deciso di optare per questo prestigioso incarico.

«Per la Provincia di Lecco - commentano il Presidente Claudio Usuelli e il Segretario e Direttore generale Mario Blandino - si tratta di una notevole perdita professionale e ne siamo rammaricati, perché l’ingegner Valsecchi rappresenta una risorsa preziosa per il nostro ente, che ha seguito sin dalla sua costituzione, e per tutto il territorio provinciale. Allo stesso tempo siamo felici per la nuova avventura lavorativa a cui è stato chiamato proprio per la competenza e per l’esperienza che ha accumulato durante il suo lungo periodo in Provincia di Lecco. Siamo certi che l’ingegner Valsecchi saprà farsi apprezzare anche nel suo nuovo incarico, che può rappresentare anche un’importante occasione per una maggiore attenzione sulle tematiche infrastrutturali del nostro territorio».