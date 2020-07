Pradello senza pace: area vandalizzata e messa sotto sequestro... "pro tempore"

Non c'è pace per l'area di Pradello, a cavallo tra Lecco e Abbadia Lariana. Oggetto di un recentissimo incontro tra Amministrazione e rappresentanti del gruppo #freepradello, la zona è stata colpita anche da un raid vandalico: nella mattinata di sabato, infatti, gli agenti della Polizia Locale hanno posto i sigilli all'ingresso coperto dal gazebo, contestualmente transennato; i cartelli e altro arredo sono stati rimossi dalla loro sede, mentre le pile di sdraio sono state ritrovate a terra.

La mossa degli agenti, però, è durata poco: il nastro è stato successivamente rimosso da ignoti e sul prato si sono assiepati dei bagnanti. Sempre nel corso della mattinata è arrivato il commento del gruppo #freepradello, postato sulla pagina Facebook di riferimento:

"La scorsa notte si sono verificati degli atti vandalici a Pradello. Le autorità hanno ordinato la chiusura del parco e sottoposto l'area a sequestro, inoltre sono partite le indagini. Siamo fortemente contrari ad atti di questo tipo e pertanto ci dissociamo nel modo più chiaro e deciso possibile. Il nostro gruppo ha sempre voluto agire nel rispetto delle regole, in modo pacifico e dialogando con tutti gli attori della vicenda, istituzioni e gestore dell'area. Questa novità andrà ad aggravare la già complessa situazione in corso. Il nostro impegno per permettere a tutti il libero accesso alle aree pubbliche continua, nel rispetto delle norme, ma dopo questo sviluppo tutto sarà più difficile. Alleghiamo foto dei danni agli oggetti (trovate sul web) e del sequestro del parco (fatte da noi). Seguiranno aggiornamenti."