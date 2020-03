Varenna: ordinanza di divieto di accesso al cimitero e al sentiero del Viandante

Il Comune di Varenna, attraverso ordinanza del sindaco Mauro Manzoni del 21 marzo 2020, ha disposto il divieto di accesso al cimitero di via Roma e al sentiero del Viandante, in ottemperanza alla nota della Prefettura di Lecco del 20 marzo 2020, con lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

L'accesso al cimitero sarà garantito agli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni e per l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione di feretri o urne. Per l'estremo saluto, in fase di commiato di ogni feretro o urna, è ammessa la presenza di un numero massimo di 10 congiunti, oltre l'ufficiale celebrante e il personale addetto.

L'ordinanza sarà valida fino a revoca della stessa. Manzoni ha ricordato ai cittadini di attenersi alle regole stabilite dalle autorità per contenere la diffusione del virus. A Varenna sono inoltre disponibili a effettuare il servizio di spesa a domicilio per le persone anziane, o per chi ha problemi di salute, La Bottega di Cavalli Davide (telefono 0341-830.215) e la Macelleria Salumeria Lillia Pietro (0341-830.198) e per la consegna dei farmaci, prenotandoli con almeno un giorno di anticipo e con ricetta medica (ove necessaria), la farmacia Adele Pedrani (0341-830.203).