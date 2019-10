Varenna accoglie don Carlo Lucini. «Un dono per la comunità»

La comunità di Varenna ha accolto il nuovo parroco, don Carlo Lucini. La cerimonia per l'ingresso del nuovo parroco, la scorsa domenica 6 ottobre, si è aperta nella chiesa di San Giovanni, la più antica di Varenna; da qui, è partita la processione dei fedeli verso la chiesa prepositurale di San Giorgio, dove è stata celebrata La Santa Messa per l'inizio del suo ministero pastorale, alla presenza del Vicario Episcopale della Diocesi di Milano, Monsignor Maurizio Rolla.

Non è mancata la presenza e il saluto del sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, che si è detto grato all'Arcivescovo di Milano per l'assegnazione del nuovo parroco, definito «un dono, per tutta la comunità».

E rivolgendosi a don Carlo, Manzoni ha ricordato le peculiarità di un paese come Varenna: «Un territorio incantevole, che ci interpella continuamente sulla consapevolezza di questa nostra ricchezza derivante dalla sua storia e dalla bellezza del paesaggio che la circonda, di una comunità che ha oramai una vocazione all'internazionalità, testimoniata dal numero sempre crescente di turisti provenienti da ogni parte del mondo».

Il sindaco ha invitato tutti, appartenenti alla comunità dei credenti e alla comunità civile, a riscoprire l'arte del camminare insieme per edificare una Varenna più accogliente, più bella, più attenta ai veri bisogni delle persone.