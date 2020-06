Varenna riparte dal turismo: nuovo sito e servizi a disposizione dei visitatori

Varenna riparte dal turismo. È una formula quasi scontata ma inevitabile quella che il centro rivierasco sceglie per uscire dalla crisi dell'emergenza Covid-19.

Martedì mattina, nella suggestiva cornice di Villa Cipressi, il sindaco Mauro Manzoni, con il responsabile dell'InfoPoint Oscar Mozzanica e il creatore del nuovo portale web, Antonio Pizzotti, ha illustrato alla stampa e a numerosi operatori del settore le novità che Varenna offre nell'estate 2020 per ricominciare ad attrarre turisti da ogni parte del mondo.

Un portale web moderno e funzionale, materiale cartografico, visite guidate costituiscono il succo dell'offerta. «Al momento le norme anti-Covid non permettono un afflusso come da tradizione, ma ci stiamo preparando ad accogliere sempre più turisti, con tutta una serie di iniziative mirate per rilanciare il turismo. - ha spiegato Manzoni - Lo scorso anno abbiamo accantonato una buona cifra dalla imposta di soggiorno, 60mila euro, ed è stata una benedizione perché senza questa non avremmo potuto tenere aperto l'ufficio turistico a tempo pieno. Per noi sarà comunque una stagione normale a livello di apertura, grazie a Oscar e Chantal, i due responsabili. L'InfoPoint è sempre più un punto di riferimento per i tanti visitatori che giungono a Varenna».

A illustrare nei dettagli le iniziative è stato Oscar Mozzanica dell'InfoPoint. «Fra le novità abbiamo una documentazione tradotta in sei lingue, nuove cartine del lago, con la documentazione sul Sentiero del Viandante e altre novità come ad esempio il servizio broadcasting per avere disponibilità in tempo reale e ricevere richieste last minute direttamente dall'InfoPoint. Ci sembra uno strumento interessante per aiutare le categorie in questo periodo. Abbiamo poi creato il nuovo sito con Operating, che raccoglie tutte le informazioni a disposizione dei turisti. Ogni mercoledì poi abbiamo creato visite guidate che permetteranno di conoscere le zone più celebri di Varenna, il centro, il Castello di Vezio, la Sorgente e le due Ville».