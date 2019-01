«Varenna è tra i posti più belli di tutta Italia»: il riconoscimento arriva dall'America

Il riconoscimento, per Varenna, è di quelli di assoluto prestigio. Arriva dall'America, dalla rivista di moda Harper's Bazar, fondata nel 1867 da Fletcher Harper della società Harper & Brothers, che si rivolge principalmente a un pubblico femminile. Sul suo sito internet, il periodico ha inserito un articolo relativo ai "27 posti più belli d'Italia, i posti più belli da visitare", posizionando lo splendido borgo lecchese all'undicesimo posto.

Bella è anche la didascalia inserita a corredo della fotografia di Varenna:

Everyone always talks about Bellagio when it comes to Como, but that’s only because they haven’t been to Varenna. Overlooking the Lake’s most famous town, this quiet neighbor has an unpretentious charm with its old fishermen’s houses and picturesque waterfront.