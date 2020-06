La cena vista lago a Villa Monastero è un grande successo

Grande successo per la cena vista lago, organizzata sabato sera dalla Provincia di Lecco nella suggestiva cornice di Villa Monastero a Varenna.

Si tratta di un'iniziativa sperimentale ideata dalla Provincia di Lecco per promuovere Villa Monastero e farla conoscere maggiormente dopo il periodo di chiusura forzata dovuto all’emergenza Covid-19, alla luce del potenziale offerto dal turismo di prossimità per rilanciare la stagione turistica post emergenza sanitaria, anche utilizzando il tema del food.

Molto apprezzato il menu della serata, interamente a base di pesce di lago, dagli antipasti alle portate principali. I commensali hanno potuto ammirare il Giardino botanico nella nuova veste primaverile-estiva e le nuove fioriture stagionali.

Visto il successo riscosso dall'iniziativa, la Provincia di Lecco è già al lavoro per organizzare altre cene a tema, in programma sabato 11, sabato 18 e sabato 25 luglio, con menu (vegetariano, sapori del territorio, funghi) in via di definizione. Maggiori dettagli verranno forniti nei prossimi giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A luglio la Casa Museo è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.30, il Giardino botanico tutti i giorni dalle 10 alle 19.30. Ad agosto Casa Museo e Giardino botanico sono aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19.30.

Gallery