Dona le pizze alle persone più fragili: «Un grazie all'Italia che mi ha accolto»

«Ho pensato alle persone più in difficoltà residenti nel mio paese in questi difficili giorni di isolamento. Poi, in accordo con i volontari, ho deciso di far consegnare 65 pizze da me preparate nelle loro case. Un gesto semplice, nulla di eccezionale, ma che ho voluto fare con il cuore anche per testimoniare il mio ringraziamento a chi mi ha accolto da tempo: Vercurago, paese dove abito e lavoro, Calolziocorte e l'Italia».

Sono le parole di Elwan Mahmoud, pizzaiolo egiziano, titolare del negozio di gastronomia pizza e kebab "Pizhas" a due passi dal municipio di Vercurago, lungo la Lecco-Bergamo. Elwan nei giorni scorsi ha contattato proprio il Comune del suo paese per segnalare l'iniziativa che avrebbe voluto mettere in campo in questi giorni di emergenza e di isolamento decisi per combattere il Coronavirus. Gli uffici lo hanno messo in contatto con il team di volontari impegnati nella consegne a domicilio di spesa e medicinali, e il bel gesto è diventato realtà. Le 65 pizze sono state consegnate gratuitamente alle persone più fragili residenti in paese.

«Io ho 45 anni, ho una famiglia con quattro bambini e sono venuto qui in Italia 22 anni anni fa - racconta Elwan Mahmoud - Sono titolare della pizzeria da asporto "Pizhas di Vercurago" e in questi giorni, stando a casa, il mio pensiero è andato alle altre famiglie che sono più in difficoltà, alle mamme e papà con bambini piccoli, in questi giorni di isolamento nelle proprie abitazioni. Ho voluto idealmente abbracciare l'Italia a fare questo gesto nel momento in cui l'Italia è in difficoltà. Grazie mille e auguri a tutti gli italiani di stare al più presto bene. Il mio contributo non è ancora finito, ora l'importante è stare tutti uniti per vincere la battaglia contro il Corinavirus».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La lodevole iniziativa di Elwan ha raccolto il plauso dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Lozza, dei volontari che lo hanno raggiunto in pizzeria per poi consegnare le calde pizze nelle case, e dei cittadini che hanno apprezzato il bel gesto concreto, gratuito e fatto con il cuore.

Sostieni LeccoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di LeccoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery