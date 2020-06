Lavori in via Manzoni, Ascolto Valmadrera chiede una revisione: «Ampliamento del marciapiede e parcheggio dietro il Monumento»

Variare il progetto e realizzare altri due interventi in via Manzoni. E' il senso della mozione presentata dal Gruppo di minoranza Ascolto Valmadrera e che dovrebbe venir discussa nel prossimo Consiglio Comunale cittadino: «Nel merito del finanziamento regionale di 500.000,00€ stanziato con delibera n. XI/3113 del 05-05-2020 depositiamo una mozione per la realizzazione di un parcheggio in centro e un tratto di percorso ciclopedonale - spiega Mauro Dell'Oro -, che diventerebbe il primo tassello di un percorso più esteso che collega Parè a Civate passando per il centro della nostra Città, com'era previsto anche nel nostro programma elettorale. Riteniamo che questa infrastruttura sia altamente propedeutica al rilancio anche delle attività economiche presenti lungo questo percorso. Ci auguriamo che questa mozione venga accolta e che si possa veramente guardare al futuro con uno spirito realmente sostenibile ed inclusivo».

Le richiesta di Ascolto Valmadrera fatta a Sindaco e Giunta riguarda l'ampliamento del marciapiede sul lato est della via stessa, la previsione di un parcheggio nell’area dietro il Monumento ai Caduti, nello stesso appalto e la conseguente destinazione degli importi di €98.000,00 previsti per l’attuale progetto di via Manzoni e di €500.000,00 erogati dalla Regione Lombardia alla realizzazione delle opere sopradescritte.

Il testo della mozione

OGGETTO: Revisione del progetto esecutivo per il superamento delle barriere architettoniche nella Via Manzoni

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Ascolto Valmadrera: Mauro Dell’Oro e Guido Villa

Richiedono l’iscrizione all'O.D.G. del primo Consiglio Comunale utile della seguente mozione:

Premesso che:

l’Amministrazione Comunale ha approvato un progetto esecutivo per il superamento delle barriere architettoniche nella via Manzoni con uno stanziamento complessivo di €98.000,00;

la Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 9 del 4 maggio 2020 (Interventi per la ripresa economica) stanzia €500.000,00 per la realizzazione di opere pubbliche.

Considerato che:

l’emergenza Covid-19 richiede una nuova visione nella gestione ed utilizzo degli spazi pubblici;

la necessità di ottimizzare la viabilità e i percorsi ciclopedonali è ormai urgente e di fatto richiesta dagli utenti;

la dotazione di parcheggi è divenuta vitale per le attività esistenti nella città;

un progetto che comporti una variazione sostanziale e strutturale delle dinamiche di uso e accessibilità, inserito in una visione futuribile a medio termine, contribuirà certamente ad elevare l’appetibilità per l’insediamento o l’ampliamento di attività commerciali, nonché alla fruibilità degli spazi urbani per TUTTI i cittadini, in linea con lo spirito della Legge Regionale n. 9 del 4 maggio 2020.

Verificato che:

la variante e l’ampliamento da noi proposti al progetto in itinere di via Manzoni, sarebbe in linea con la nostra visione futuribile di dotare la città di un percorso ciclopedonale strutturato, che da Parè raggiunga il confine con Civate passando dal centro del paese; ed ancora da Parè fino a Lecco attraverso Malgrate sulla passerella della Rocca (auspicata);

questo percorso avrebbe una dimensione tale da permettere non solo la mobilità leggera in sicurezza, ma anche attività di svago, e offrirebbe la possibilità in momenti di emergenza di mantenere il distanziamento sociale;

Il gruppo Ascolto Valmadrera propone al Sindaco e alla Giunta

di avviare la variante al progetto di via Manzoni con ampliamento del marciapiede sul lato est della via stessa;

di prevedere la realizzazione di un parcheggio nell’area dietro il Monumento ai Caduti, nello stesso appalto.

di destinare gli importi di €98.000,00 previsti per l’attuale progetto di via Manzoni e di €500.000,00 erogati dalla Regione Lombardia alla realizzazione delle opere sopradescritte.

Mauro Dell’Oro

Guido Villa