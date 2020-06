Strada verso la funivia per i Piani d'Erna: istituito il divieto di sosta in via Prealpi

Istituito il divieto di sosta permanente lungo ambo i lati di via Prealpi, nel tratto compreso tra via ai Poggi e l’ultimo tornante, nonchè il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli su ambo i lati dall’ultimo tornante fino al parcheggio della funivia per i Piani d'Erna.

Per il ridotto calibro stradale di via Prealpi la sosta dei veicoli lungo la strada non consente il doppio senso di marcia in sicurezza e crea intralcio al transito dei bus del trasporto pubblico locale. Da qui il provvedimento viabilistico che vieta la sosta e la contestuale attivazione di una navetta gratuita di Linee Lecco, con la quale il Comune di Lecco ha reso possibile raggiungere il piazzale di Versasio gratuitamente tutte le domeniche e i giorni festivi, già a partire da questo fine settimana e fino alla fine di settembre.

Il servizio effettua corse ogni 25 minuti, dalle ore 7 alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19, con partenza e arrivo da via Guglielmo Marconi a Lecco-zona Caleotto (lato recinzione Istituto Parini). Prevista anche una fermata intermedia in corso Promessi Sposi (zona incrocio semaforico) al civico 62 (per corsa di andata/salita) e al civico 17 (per corsa di ritorno/discesa).

Maggiori informazioni sul bus navetta a questo collegamento.

