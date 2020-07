Via Resinelli: proseguono i lavori, consegna prevista per la fine del mese

Proseguono di buona lena i lavori in corso in via Resinelli, frequentata arteria viabilistica di Lecco. Dal 4 di maggio, infatti, è in corso il riordino della zona: rimosso il porfido, il fondo stradale è ora in asfalto; non solo, poichè sulla spalla destra è stato ampliato il già presente parcheggio per i motoveicoli, mentre sono attualmente in corso i lavori sulla spalla sinistra, confinante con il Liceo Scientifico "G.B. Grassi". La consegna dell'Impresa Vitali è prevista per la fine di luglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lavori in corso a Lecco: l'elenco

Queste tutte le opere attualmente in corso di svolgimento in città:

VIA SORA sul tratto e direzione compreso tra il corso Matteotti e l’incrocio di via Sora tra le direttrici provenienti da via Mentana e da viale Adamello, proseguimento senso unico proseguimento fino 30 agosto (impresa Beltrami per conto del Comune);

(impresa Beltrami per conto del Comune); VIA RESINELLI tutta la via proseguimento parziale restringimento fino al 31 luglio per rifacimento pavimentazione stradale (impresa Vitali P. per conto del Comune);

per rifacimento pavimentazione stradale (impresa Vitali P. per conto del Comune); VIA FRA' GALDINO, tratto all'altezza del civico 8, dal 6 al 10 luglio parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa); VIA CARLO MAURI, adiacenze parcheggio pubblico, dal 6 al 10 luglio parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa); VIA ACHILLE GRANDI, tratto all'altezza del civico 18, dal 6 al 10 luglio parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa); VIA LAMARMORA, angolo via Belfiore, dal 6 al 10 luglio parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa); VIA AGLIATI tratto pedonale tra il civico 17/19 e la via Bolzano totale chiusura per rifacimento pavimentazione il 6 e 7 luglio (impresa Edil Europa Srl per conto del Comune);

(impresa Edil Europa Srl per conto del Comune); VIA MATTIA RUSCONI, totale chiusura veicolare e pedonale per rifacimento pavimentazione l’8 e 9 luglio (impresa Edil Europa Srl per conto del Comune);

(impresa Edil Europa Srl per conto del Comune); VIA CREDEE', totale chiusura per rifacimento pavimentazione il 9 e 10 luglio (impresa Edil Europa Srl per conto del Comune);

(impresa Edil Europa Srl per conto del Comune); VIA SAN NICOLO', tratto all'altezza dei civici 5 e 7, parziale restringimento dal 9 all'11 luglio per lavori di ripristino definitivo pavimentazione in porfido (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

per lavori di ripristino definitivo pavimentazione in porfido (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa); VIA CADUTI LECCHESI A FOSSOLI il 9 luglio parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione (Impresa Schiavi);

parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione (Impresa Schiavi); PONTE J.F. KENNEDY, direzione ingresso città, corsia adiacente il marciapiede, parziale restringimento, per lavori di riqualificazione del ponte, inizio cantiere a partire dal 6 luglio all’11 settembre (impresa Civelli per conto del Comune).

Gallery