Palazzo Ghislanzoni: il quinto tentativo è quello buono, arriva la prima offerta

Al quinto tentativo, arriva la prima offerta per Palazzo Ghislanzoni. Per lo stabile di via Roma, 51, nel cuore di Lecco, è stata depositata, infatti, l'offerta da parte dell'Immobiliare Welfare S.r.l., azienda con sede nella vicina piazza Garibaldi, 4 a Lecco: la sede legale è la mededesima di Confcommercio Lecco.

L'asta pubblica si terrà mercoledì 23 ottobre alle ore 11.30 presso la sala consiliare, in piazza Diaz, 1.