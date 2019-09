Varenna: lavori a Villa Monastero, prorogata la chiusura di viale Polvani

Martedì 10 settembre viale Polvani, a Varenna, è stato chiuso dalle 7 alle 19 e la sosta è stata vietata nei parcheggi indicati da apposita segnaletica. Il divieto di transito e sosta è necessario per permettere il taglio urgente e la manutenzione di alcuni alberi effettuata dalla Provincia di Lecco nel giardino di Villa Monastero. Nella stessa giornata e per gli stessi motivi sono stati chiusi sia il giardino che la casa Museo di Villa Monastero.

Prorogata la chiusura di viale Polvani

Come fatto sapere in un secondo momento, è stata prorogata, su richiesta della Provincia di Lecco, la chiusura di Viale Polvani dalle ore 18.00 di martedì fino al termine dei lavori previsto domani, mercoledì 11 settembre, compreso il divieto di sosta limitatamente ad alcuni parcheggi indicati da apposita segnaletica. Contestualmente sarà vietato il passaggio degli autobus in Via Corrado Venini, Piazza S. Giorgio e Via IV Novembre.