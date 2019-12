Buio e "Luci su Lecco" nel video di Diego Amati

Le "Luci su Lecco" piacciono eccome, ai lecchesi e non solo. I primi dieci giorni hanno fatto registrato «un successo clamoroso»: tante persone si sono recate nelle centralissime piazze per prendere contatto con la novità proposta dall'associazione "Amici di Lecco", formata di recente da diciotto imprenditori della nostra città. Non solo: tanti fotografi e videomaker, professionisti e non, hanno dedicato parte del loro tempo per catturare i giochi di luce offerti dai proiettori.

Tra le varie clip che vi proponiamo c'è quella di Diego Amati, pescata da YouTube.