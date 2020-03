La fotoelettrica dei Vigili del fuoco illumina il cielo: è un segno di speranza

In tanti hanno scorto un bagliore nel cielo notturno, domenica, e si sono chiesti cosa fosse. C'è chi ha trovato la forza di ironizzare, «è il Bat-segnale in questo momento di difficoltà?» No, ma in fondo il concetto di aiutare chi ha bisogno è lo stesso.

Non sono supereroi, bensì uomini dal grande coraggio: i Vigili del fuoco di Lecco hanno voluto partecipare al flash-mob promosso sui social network per ingannare l'attesa durante la quarantena forzata per l'epidemia da Coronavirus e farsi forza reciprocamente.

I pompieri lecchesi hanno colto l'occasione per esercitarsi con la fotoelettrica, tante volte utilizzata nella ricerca di dispersi o durante interventi in orario notturno. Un bagliore nel cielo che volevo essere anche un segno di speranza.