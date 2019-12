Villa Monastero muove altri passi in avanti: a novembre aumentano i visitatori

Crescono i visitatori a Villa Monastero. Stando ai dati rilevati dalla Provincia di Lecco, a novembre 2019 i visitatori a Varenna sono stati 1.091, in aumento rispetto a novembre 2018 (938). Da gennaio a novembre 2019 i visitatori sono stati 96.533, in crescita rispetto allo stesso periodo 2018 (88.359).

Villa Monastero: aumento di quasi il 10%

Villa Monastero ha tagliato quota 90mila visitatori: da gennaio al 3 novembre si sono registrate 96.198 presenze, contro le 87.927 dello stesso periodo dello scorso anno. Nel mese di ottobre, fino al 3 novembre, sono state quasi diecimila.

I servizi offerti per l'organizzazione di convegni ed eventi anche privati, di matrimoni e unioni civili si sono confermati come punto di forza della struttura su cui puntare anche in futuro. Lo spazio espositivo è stato utilizzato per l’organizzazione di diverse mostre; sono continuate le attività didattiche offerte alle scuole. La Casa Museo e il Giardino Botanico sono diventati negli ultimi anni un punto di riferimento imprescindibile per la valorizzazione del territorio di Varenna.

Anche per la stagione 2019/20 sono state confermate aperture domenicali e straordinarie. A novembre e dicembre 2019 e a gennaio 2020 la Casa Museo e il Giardino Botanico di Villa Monastero saranno aperti nelle seguenti giornate sempre dalle 10.30 alle 16.30: