Orrido e Villa Monastero, meraviglie lecchesi già oltre i 90mila visitatori

Ennesimo importante traguardo per una delle attrazioni più amate dal pubblico, lecchese ma anche da oltre i confini della nostra provincia. L'Orrido di Bellano, per la precisione nella giornata di sabato 9 novembre, ha superato la soglia delle 90mila visite anche nel 2019, con la grande opportunità di stabilire il nuovo record di presenze lungo i dodici mesi, ovvero quota 92.534 stabilito nel 2018.

A "tagliare" quota 90mila sono stati Costanza e Antonino, due ragazzi di Catania (lei studentessa a Milano) che hanno scoperto l'Orrido sul web scegliendolo come meta per una gita. I gestori dell'Orrido li hanno premiati con un buono per un weekend, cena più pernottamenti e colazioni, per due persone.

Villa Monastero: aumento di quasi il 10%

Anche un'altra meraviglia del nostro lago, Villa Monastero, ha tagliato quota 90mila visitatori: da gennaio al 3 novembre si sono registrate 96.198 presenze, contro le 87.927 dello stesso periodo dello scorso anno. Nel mese di ottobre, fino al 3 novembre, sono state quasi diecimila.

I servizi offerti per l'organizzazione di convegni ed eventi anche privati, di matrimoni e unioni civili si sono confermati come punto di forza della struttura su cui puntare anche in futuro. Lo spazio espositivo è stato utilizzato per l’organizzazione di diverse mostre; sono continuate le attività didattiche offerte alle scuole. La Casa Museo e il Giardino Botanico sono diventati negli ultimi anni un punto di riferimento imprescindibile per la valorizzazione del territorio di Varenna.

Anche per la stagione 2019/20 sono state confermate aperture domenicali e straordinarie. A novembre e dicembre 2019 e a gennaio 2020 la Casa Museo e il Giardino Botanico di Villa Monastero saranno aperti nelle seguenti giornate sempre dalle 10.30 alle 16.30: