Lecco: in corso d'installazione il Villaggio di Natale. A San Nicolò l'apertura al pubblico

E' iniziata, nella giornata di mercoledì 4 dicembre, l'installazione del Villaggio di Natale che stazionerà in piazza Cermenati a Lecco dal 6 al 26 dicembre. Gli operai della ditta veneta, incaricata di eseguire i lavori attraverso l'affidamento diretto di Palazzo Bovara, hanno iniziato a posizionare la ventina di casette che completeranno la scenografia natalizia.

Le casette "accompagneranno" verso le "Luci su Lecco" e, da lì, direttamente alla pista di pattinaggio XXL che si trova in piazza Garibaldi: una novità rispetto alla consuetudinaria posizione rivolta verso il centro della piazza dedicata al politico lecchese. All'interno delle casette saranno venduti, come di consueto, prodotti enogastronomici e oggettistica di vario genere, utile per realizzare i regali natalizi.