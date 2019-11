Lecco: un progetto pilota per potenziare la sicurezza sui treni, la Regione ci pensa

«Entro la fine del mese si svolgerà un incontro presso la Prefettura di Lecco. Sottoporrò al Prefetto un progetto pilota finalizzato ad aumentare la sicurezza sui treni». Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. «Lo scorso 31 ottobre - aggiunge De Corato-, ho incontrato a Palazzo Lombardia i sindaci ed i comandanti delle Polizie locali lecchesi per affrontare la tematica della sicurezza delle linee ferroviarie che servono i loro Comuni».

Poliziotti in pensione e militari in congedo per rafforzare il servizio d'ordine

«Nel corso della riunione - ha sottolineato l'assessore - ho presentato un progetto pilota, affinchè carabinieri in congedo, poliziotti in pensione ed esponenti delle forze dell'ordine e delle polizie locali, salgano sui treni in aiuto ai capitreno e come assistenza in caso di emergenze. Una soluzione possibile come deterrente per eventuali malintenzionati o delinquenti, per accrescere il senso di sicurezza dei passeggeri, ma anche come prevenzione di atti delittuosi».

«Oggi - conclude De Corato - ci troviamo a commentare l'ennesimo episodio di cronaca sul treno nei pressi della stazione di Osnago che si è concluso con l'arrestato di un 41 enne per resistenza a pubblico ufficiale».