Ponte di Annone, il ministro Toninelli in visita al cantiere lecchese

Dopo il ponte San Michele di Paderno d'Adda, sarà il cantiere del nuovo ponte di Annone Brianza a ricevere la visita del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. Il pentastellato, venerdì 1 marzo, si recherà nella zona soprastante la Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", facendo seguito alla precedente visita effettuata dai vertici di Anas.

Il nuovo ponte di Annone Brianza

Per quanto riguarda il dettaglio delle lavorazioni - anticipate da una complessa bonifica bellica dell’area che per la natura del terreno ha richiesto circa tre mesi di attività da parte dell’Ente preposto – sono in ultimazione le delle spalle laterali; il ponte sarà composto da una campata unica in acciaio corten. E’ stato avviato il trasporto in cantiere delle componenti metalliche della nuova struttura per l’assemblaggio, che avverrà in loco presso un’area limitrofa alla statale già attrezzata allo scopo. Si prevede l’ultimazione dei lavori entro il primo giorno di maggio, in ritardo rispetto al termine fissato per marzo. I lavori sono condotti dalla Co.Est di Moliterno (Potenza).

Sei indagati per la tragedia

Sono sei gli indagati per la tragedia costata la vita al civatese Claudio Bertini, rimasto schiacciato sotto il peso del manufatto in quel tragico 26 ottobre 2016. La Procura di Lecco, chiuse le indagini preliminari, ha iscritto nel registro anche Eugenio Ferraris, Silvia Garbelli e Roberto Torresan, i primi due dirigenti della Provincia di Bergamo e l'ultimo professionista incaricato di progettare i lavori per la manutenzione del cavalcavia maledetto, nel 2013.