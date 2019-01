Vigili del Fuoco: al via gli esami per ventiquattro aspiranti volontari

Al via le attività didattiche dei Vigili del fuoco di Lecco per il 2019 con gli esami al corso per Vigili Volontari. Gli aspiranti vigili del fuoco del Comando di Lecco hanno effettuato un corso di 150 ore nel quale hanno appreso le tecniche antincendio e per i soccorsi tecnici.

Al termine del corso sono previste due sessioni d’esame, una svoltasi il giorno 12 gennaio e l’altra che si svolgerà il giorno 26 dalle ore 8 alle ore 14 presso la sede di piazza Bione. Agli aspiranti vigili verrà proposta una prova scritta con 30 domande, seguita da sette prove d’esame tra le quali la salita con scala a ganci sul castello di manovra, il montaggio della scala italiana, distensione tubi e utilizzo attrezzature di soccorso, da eseguire davanti ad un'apposita commissione.

Ventiquattro nuovi pompieri

Sono ventiquattro i nuovi operatori ai quali verrà chiesto di dimostrare di aver appreso, attraverso le lezioni frontali ed le esercitazioni pratiche, le conoscenze necessarie per il soccorso tecnico urgente che pratica il CNVVF. I nuovi vigili del fuoco volontari che risulteranno idonei alla fine della prove di esame presteranno servizio presso i distaccamenti di Bellano, Merate e Valmadrera.

Gallery