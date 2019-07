Su Whatsapp, Facebook e Instagram non funzionano foto, video e audio

Il popolare servizio di messaggistica whatsapp non funziona: non si scaricano foto e audio dal pomeriggio di mercoledì 3 luglio 2019. Numerose le segnalazioni che arrivano da molti Stati europei e sudamericani.

Il sito DownDetector che monitora il funzionamento di app, siti e social network ha già raccolto migliaia di segnalazioni che riguardano altresì le altre applicazioni di casa Facebook, come Instagram e appunto il social network più usato del mondo.

Anche in questo caso molti utenti non riscono a caricare o scaricare immagini, video o altri tipi di file.

Da Menlo Park hanno fatto sapere che gli ingegneri di Facebook sono al lavoro per risolvere il problema.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown