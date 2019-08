Avocado: proprietà e benefici

L’avocado, noto scientificamente come Persea americana, è il frutto grasso per eccellenza, una specie arborea da frutto che appartiene alla famiglia delle Lauracee, originaria del Messico e del Centro America.

Negli ultimi anni ha trovato la sa strada in cucina, e nel settore beauty, diventando un alimento molto richiesto e utilizzato in diverse situazioni. L’avocado presenta infatti diversi benefici, e la sua versatilità lo rende adatto a tanti usi.

Vediamo quali sono i benefici maggiori dell’avocado, le sue controindicazioni e alcuni usi che lo rendono interessante nel settore beauty.

Proprietà nutrizionali

Rispetto ad altri frutti, l’avocado ha un profilo nutrizionale unico, in quanto, 100 grammi di prodotto sviluppano circa 160 calorie. Inoltre, la presenza di fibre, grassi buoni, vitamine e potassio, conferiscono all’avocado proprietà eccellenti per la salute.

A differenza di altri alimenti ricchi di grassi vegetali, l’avocado contiene molti grassi buoni, utili per mantenere in salute il cuore e il diabete.

Fonte inesauribile di vitamine, è particolarmente indicato per i bambini e per chi segue una dieta vegetariana.

Benefici

L’avocado è ormai riconosciuto come uno dei frutti più importanti da inserire all’interno di una dieta corretta e salutare, proprio per la presenza di grassi monoinsaturi, fibre, potassio e vitamine. Vediamo quindi quali sono i principali benefici per la salute:

Il consumo regolare di avocado favorisce la riduzione del colesterolo cattivo e dei trigliceridi, mantenendo in salute il cuore;

L’avocado aumenta il senso di sazietà tra un pasto e l’altro, e di conseguenza aiuta a regolare anche il peso corporeo;

Frutto ricco di folati, sostanze nutritive che promuovono lo sviluppo dei tessuti e di nuove cellule, molto importanti in alcune fasi della vita, coma la gravidanza e l’allattamento;

Ricco di antiossidanti specializzati nel proteggere gli occhi;

Ricco di composti ad azione anti-infiammatoria

Molto nutriente per la pelle, in quanto si assorbe rapidamente donando sollievo a chi presenta pelle sensibile o secca.

L’avocado in ambito cosmetico

L’avocado è un frutto ricco di nutrienti, idratante ed emolliente, molto utilizzato in ambito cosmetico, ideale contro la pelle secca o sensibile. Usato sotto forma di olio o crema per il viso, è in grado di riequilibrare e idratare il film idrolipidico dell’epidermide, donando elasticità e tono alla pelle disidratata.

Utilizzato anche per idratare e nutrire in profondità la struttura del capello. Indicato quindi, anche per chi presenta capelli secchi e sfibrati.

Controindicazioni

Nonostante sia indicato in molte situazioni, anche l’avocado presenta delle controindicazioni, soprattutto quando si assume in quantità elevate: