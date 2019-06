Iniziare la mattina con acqua e limone sì o no?

Acqua e limone è una bevanda che negli ultimi anni, è diventata una salutare abitudine mattutina per molti. Se bevuta con costanza nel tempo, promette di essere un vero toccasana per la salute. C'è chi ritiene che si tratti di un ottimo modo per depurare l'organismo, eliminando le scorie e le tossine in eccesso. C’è chi ritiene sia utile anche per dimagrire, dare luminosità alla pelle e rendere più forte il sistema immunitario.

In realtà questa abitudine è un falso mito salutista.

Assumere acqua e limone per un lungo periodo di tempo, potrebbe irritare lo stomaco. È infatti controindicato a chi soffre di gastrite. È vero che il limone è ricco di vitamina C, ma assumerlo quotidianamente può portare bruciore di stomaco. Anche per quanto riguarda l'effetto dimagrante, ci sono ancora dubbi, perché il limone contiene sì vitamina C e sali minerali, ma sono tutte sostanze che non hanno nessun effetto dimagrante.

Controindicazioni ed effetti indesiderati

Bere acqua e limone per lunghi periodi di tempo, può avere alcune controindicazioni:

- Smalto dei denti: quando il succo di limone viene direttamente a contatto con i denti può rovinare lo smalto in quanto ricco di sostanze acide.

- Afte o lesioni in bocca: in caso di afte o lesioni all’interno della bocca o sulle gengive, l’acido citrico presente nei limoni può dare problemi e causare più danni che altro.

- Bruciore di stomaco o ulcere: in caso di bruciore di stomaco e presenza di ulcere, il limone andrebbe ad aggravare la situazione attivando la pepsina, un enzima nello stomaco che scompone le proteine, e andando a peggiorare l’acidità e il fastidio.

Come qualsiasi rimedio naturale, anche acqua e limone non sempre è adatto a tutti. È importante che ognuno faccia i conti con il proprio organismo, imparando a capire se queste soluzioni naturali sono davvero adatte al nostro organismo.