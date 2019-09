Fare la spesa risparmiando: ecco alcuni consigli utili

Nel bilancio domestico un fattore che incide molto è la spesa. Si cerca di risparmiare evitando di spendere più soldi del dovuto, ma spesso, rischiamo di sbagliare acquistando per esempio razioni esagerate. Il più delle volte infatti, guardando lo scontrino, ci si rende conto di aver portato a casa più del necessario a causa delle tentazioni.

Per una spesa low cost basta seguire alcune semplici regole.

Trucchi salva spesa

Per evitare di riempire il carrello con prodotti inutili e junk food, è sempre meglio seguire alcuni piccoli trucchi per risparmiare sulla spesa, riuscendo a riempire la dispensa senza svuotare il portafogli:

non affrontarla a stomaco vuoto;

preparare a casa la lista della spesa, segnando ciò di cui si ha necessità, e andare al supermercato solo qualche giorno a settimana;

leggere bene le etichette prima di mettere i prodotti nel carrello;

girare diversi supermercati per scoprire i prodotti più vantaggiosi, senza rinunciare alla qualità;

il passaparola, alle volte, può aiutare a migliorare il proprio modo di fare la spesa;

porta le buste della spesa da casa.

Controlla i prezzi al chilo

Per essere sicuri di acquistare un prodotto più conveniente di altri è fondamentale controllare il prezzo al chilo o al litro: a volte, infatti, un prodotto costa di meno unicamente perché pesa meno. Confrontare i prezzi al chilo ti permetterà di scegliere il prodotto più conveniente senza rischiare di essere influenzato dalle dimensioni.

Acquista prodotti freschi e di stagione

- comprare frutta e verdura di stagione, se possibile, al mercato o direttamente dai piccoli coltivatori;

- prediligere i prodotti sfusi, risparmiando sugli imballaggi e le confezioni, che incidono del 35% sul prezzo finale;

- non ricorrere ai cibi pronti (almeno solo quando necessario);

- non sempre i prodotti più costosi sono i migliori. Infatti, per esempio, le linee dei supermercati sono molto buone e per tutte le tasche;

- fare una spesa mensile dei prodotti non deperibili.

Approfitta di sconti e coupon

Sfrutta gli sconti, le promozioni, i coupon e le offerte, anche se non tutte le promozioni sono veramente convenienti:

- le promozioni spesso convenienti riguardano i multipack dei prodotti a lunga conservazione;

- fare attenzione al prezzo al ‘kg’ o al litro, perché alle volte le confezioni sembrano più grandi di quanto siano in realtà;

- utilizzare carte fedeltà;

- utilizzare le tessere sconto o vantaggio;

- acquistare prodotti in scadenza, se si pensa di consumarli a breve;

- attenzione alle offerte che possono riguardare prodotti con scadenza ravvicinata.

Usa la tecnologia

Fare il giro di supermercati diversi, con i ritmi di oggi, è praticamente impossibili, ma si può ovviare a questo problema grazie alla tecnologia: sono tantissimi infatti, le app e i siti che ti permettono di visionare i volantini e confrontare prezzi, sconti e offerte.